Austlid held fram i stillinga til over sommaren medan styret rekrutterer ny leiar til organisasjonen. Ho tiltrer då som administrerande direktør i Den norske Forleggerforening.

– Eg er stolt over å ha leidd bransjeorganisasjonen for digitale næringar dei siste fem åra. Næringa vår bidreg til all den omstilling som Noreg no står i, og som vi verkeleg har fått kjenne på den siste tida, seier Austlid.

Styret i IKT-Norge kallar Austlid ein viktig bidragsytar i organisasjonen.

