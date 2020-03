Grått og kjølig helgevêr over heile landet

innenriks

Fredagen blir redda av at det stort sett kjem luftmassar frå sørvest og sørgjer for mildvêret. Nokre stader, særleg sør i Noreg, vil òg sola kike fram, men utan at det blir dei varmaste temperaturane.

På Nordvestlandet og langs kysten av Trøndelag kan det framleis vere ganske mykje vind frå sørvest opp mot liten kuling. Her vil det òg kome ein del nedbør, då mest som regn.

Frå laurdag dreier likevel vêret når vinden gradvis går over i nordavind og sørgjer for at temperaturen gradvis vil falle over heile landet.

Best i Sør-Noreg

– Spesielt i Nord-Noreg, Trøndelag og ned mot Møre og Romsdal vil det kome ein del snøbyer og ekstra med vind laurdag, seier statsmeteorolog Pernille Borlander ved Vervarslinga i Nord-Noreg til NTB.

På Sørlandet, Austlandet og sørlege delar av Vestlandet vil det framleis stort sett vere opphaldsvêr og ganske klart vêr utan noko særleg med skyer.

– Det vil kjennast klart på temperaturen at det blir kjøligare frå fredag til laurdag, seier Borlander.

Søndagen i Sør-Noreg vil ikkje fortone seg vesentleg annleis enn laurdagen. Det kjem framleis til å blåse kraftig vind frå nordvestleg retning. På Vestlandet vil det kunne kome ein del nedbør som snø, men i sørlege delar stort sett som sludd.

På Sørlandet og på Austlandet vil søndagen by på kalde temperaturar og opphaldsvêr med ein del sol, men meir skya enn laurdag, ifølgje prognosane.

Vind og snø i Nord-Noreg

I Nord-Noreg vil vêret i byrjinga av perioden bestå av sørvestleg vind og noko varierande snø, men stort sett sludd. Utover fredagen kjem nordavinden.

– Då blir det snøbyer over heile linja, så det er berre å ta fram snøskuffa, seier Borlander.

Berre i indre strøk av Finnmarksvidda vil det vere område som ikkje kjem til å få så mykje snø. Vinden vil kome opp i mellom stiv og sterk kuling frå nordvest.

– Det blir heller ingen store endringar i vêret laurdag og søndag, men vinden minkar kanskje på søndag, seier Borlander.

Framleis kjølig

Utover neste veke vil det bli noko mildare og rolegare, men det kan sjå ut som om nordavinden kjem tilbake i slutten av veka, noko som igjen tyder kjøligare temperaturar og påfyll med snø både nord i landet og lenger sørpå.

Borlander understrekar òg at det framleis er veldig tørt mange stader på Austlandet, og at farevarselet om skogbrannfare framleis vil stå så lenge det ikkje kjem særleg mykje nedbør.

