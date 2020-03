Frp med fem krav til ny tiltakspakke

innenriks

Sylvi Listhaug, Frp nestleiar og finanspolitiske talsperson, seier til VG at viss dei økonomiske tiltaka regjeringa legg fram fredag, ikkje er kraftige nok for å redde arbeidsplassar, så kjem Frp saman med dei andre partia på Stortinget til å sørgje for å få på plass det som trengst.

Listhaug meiner at regjeringa må lage kompensasjonsordningar for bedrifter som er hardt ramma av korona-pandemien.

– Full dekning av utgifter

– Den første og verst stilte kategorien er bedrifter som i realiteten har fått 100 prosent næringsforbod, som frisørar, optikarar, fysioterapeutar og andre som i realiteten måtte stengje på dagen. Dei bør få opp mot 100 prosent dekning av dei faste utgiftene sine, seier ho. Den andre kategorien er bedrifter innanfor handel, teneste- og servicenæringa.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum var inne på same tankegang i eit intervju med NRK onsdag morgon

Vidare vil Frp at regjeringa no arbeider for vidare utsetjing, fritak og reduksjonar av skattar og avgifter som vil kome alle bransjar til gode, og gi eit mellombels fritak for CO2-avgifta for industrien og luftfarten.

– Må bryte handlingsregelen

Frp vil òg krevje at olje- og gassektoren må styrkjast og produksjonen blir halden oppe, og at staten må garantere for Reisegarantifondet.

– Vi foreslår det slik at folk tør å bestille feriar igjen, som tyder inntekter til ei hardt ramma reiselivsnæring, seier Listhaug.

Forslaga frå Frp inneber at regjeringa må bryte handlingsregelen for bruk av Oljefondet.

– Ja, han ryk når vi er inne i den største krisa i fredstid vi som lever i dag, kan hugse, og med den største arbeidsløysa vi har opplevd i nyare tider, seier Listhaug.

(©NPK)