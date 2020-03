Finanstilsynet ber om at overskotet til bankane for 2019 blir halde tilbake

innenriks

Tilsynet foreslår ei forskrift om dette og har sendt eit brev om saka til Finansdepartementet.

Finanstilsynet viser til finansuroa, dei forverra økonomiske utsiktene og at norsk økonomi i tillegg blir påverka av det kraftige fallet i oljeprisen.

– Det er stor uvisse om utviklinga i norsk økonomi og i finansmarknadene i vekene framover. Sjokket som no har ramma økonomien og marknadene, er av ein annan karakter enn sjokk som tidlegare har utløyst finanskriser, heiter det i ei pressemelding.

– Kan bli påførte betydelege tap

– Situasjonen er ekstraordinær. Bankane kan bli påførte betydelege tap, og lågare rente og fall i verdien av eigedelar vil gjere det meir krevjande for livsforsikringsføretaka å møte framtidige forpliktingar. Skadeforsikringsføretaka kan òg bli påverka som følgje av auka erstatningsutbetalingar, står det vidare.

Etter vurderinga til Finanstilsynet er det viktig at norske bankar og forsikringsføretak ikkje gjer noko som svekkjer soliditeten. Derfor blir føretaka inntil vidare bedne om å ikkje betale ut utbyte eller gjere andre utdelingar av overskot.

Inngripande

Tilsynet vedgår at eit forbod mot å betale utbyte og andre utdelingar vil vere inngripande, men meiner den omfattande krisa likevel gjer eit slik tiltak nødvendig for å fremje finansiell stabilitet.

– Finanstilsynet vil samtidig understreke at eit generelt krav om å halde tilbake overskot for 2019 ikkje inneber ei inndraging av overskotsmidlar, men ei utsett utdeling. Føretaka vil seinare ha moglegheit til å dele ut utbyte til eigarar og kundar, og gåver til allmennyttige formål, dersom soliditeten og resultata i det enkelte føretaket gir grunnlag for det, skriv tilsynet – som også understrekar at forskrifta kan opphevast seinare i år.