innenriks

Tilbodet vil i første omgang primært vere på telefon.

– Eg er glad for at vi igjen kan tilby familiar hjelp og bistand. Det er kanskje viktigare no enn nokon gong når mange barn og vaksne må vere heime saman heile døgnet i lang tid, seier direktør Mari Trommald i Bufdir.

Trommald understrekar at ho er uroa for dei familiane som strevar med relasjonane seg imellom.

