innenriks

Direktoratet påpeikar at helsepersonell har større risiko for å bli smitta under epidemiar. Dei viser til fleire tilfelle i Kina og Italia der legar og sjukepleiarar har mista livet.

– Vi veit at personar med kroniske lidingar som mellom anna diabetes, hjarte- og karsjukdom, kroniske lungelidingar og kreft har større risiko for alvorleg sjukdom og død av covid-19, skriv Helsedirektoratet.

Døyelegheita stig særleg når ein kjem over 60 år.

(©NPK)