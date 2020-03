Bane Nor vil utnytte koronakrisa til jernbanevedlikehald

innenriks

– Bane Nor ser på moglegheita til å trappe opp den typen førebyggande vedlikehald som kan organiserast på ganske kort varsel, seier pressesjef Thor Erik Skarpen i Bane Nor til Dagsavisen.

Arne Nævra i SV meiner det reduserte togtilbodet gir gode moglegheiter til å utføre vedlikehald av både skjener og annan infrastruktur. Han meiner òg togsetta bør haldast ved like.

– No må vi gripe denne unike sjansen til å ta igjen etterslep på vedlikehald slik at vi får mindre forseinkingar og buss for tog seinare, seier Nævra.

