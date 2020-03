innenriks

Skoghøy fylte nyleg 65 år, og vil dermed ha drygt fire år att til aldersgrensa når stillinga til Erik Møse (69) blir ledig til hausten, melder Rett24.

Jens Edvin A. Skoghøy sa i 2017 opp for å gå tilbake til det gamle virket sitt som professor ved Universitetet i Tromsø. I februar i år leverte han på nytt søknad om å bli dommar i Høgsterett.

Han opplyser at det er private grunnar til at han no vil tilbake til hovudstaden.

