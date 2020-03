Raude Kors-presidenten ber «korona-politiet» finne innestemma

innenriks

Røde Kors-president og tidlegare sjef for FNs observatørstyrke i Syria og i Midtausten, Robert Mood, åtvarar i ein kronikk i VG tysdag mot at folk oppfører seg som eit «korona-politi» i desse virustidene.

– Vi har lov til å seie frå til kvarandre, men ingen er tente med at vi opptrer som koronapoliti. Innestemme er eit godt omgrep. Og hugs på at vi skal leve saman òg etter krisa, skriv Mood.

Mood seier kronikken er motivert av dei mange sinte utbrota i både ordinære og sosiale medium den siste tida om korleis folk oppfører seg.

– Folk byrjar bli veldig lite snille med kvarandre no. Og det er naturleg, for vi har så vidt starta ein maraton, og då vil det etter ei stund kome slitasje. Og det er der vi er no, med kjefting på hyttefolk og hyttefolk som kjeftar tilbake, klaging på joggarar, turgåar og så vidare, seier Mood til NTB.

Høie åtvarar mot kjefting

Også helseminister Bent Høie (H) åtvara mot kjefting i eit intervju med Dagbladet måndag etter at kritikken hadde rasa mot alle som oppheldt seg utandørs i helga.

– Eg tenkjer at det er veldig fint at folk er opptekne av at alle bidreg. Men vi må likevel vere litt rausare mot kvarandre, og ikkje bli så sinte. Vi kan heller seie frå på ein hyggjeleg måte. Situasjonen er tøff nok som han er, og vi må prøve å unngå å bli så sinte på kvarandre, uttalte Høie til avisa.

«Den hjertevarme koronadugnaden er i ferd med å utvikle en ny og mørkere side», skriv Marte Eidsand Kjørven i kommentaren «Redd for Korona? Anmeld naboens barn» i ei mykje delt sak frå Agenda Magasin tysdag.

«De siste dagene har Facebook flommet over av rasende innlegg om folk som står for tett i butikken, ungdommer som lufter seg uten voksne og som ikke holder anbefalt avstand til enhver tid, to familier som sitter rundt et bål enda de 'åpenbart ikke er fra samme husstand'. Og ikke minst, og verst av alt: folk fra andre bydeler som kjører til vår bydel for å gå tur i marka og dermed skaper overfylte og visstnok livsfarlige parkeringsplasser», skriv ho.

– Det skal ikkje mykje til før ein har trakka over ei eller anna koronagrense, skriv Kjørven, som siterer ein kjend som føler at «frykten for å 'gjøre noe galt' nesten har blitt større enn frykten for viruset.»

– No er det viktig å vere snille

Robert Mood seier røynslene til Røde Kors og hjelpearbeidarar frå andre samfunn som går gjennom kriser, er at det er akkurat når tidene er vanskelegast, at det er viktigast å vere rause mot kvarandre.

– Det er då det gjeld å ta fram den ekstra sjølvdisiplinen, og vere høfleg og snill. Det er då ein slår ring om kvarandre og heiar på kvarandre, i staden for å kjefte. Her kan vi ha noko å lære av dei aller fattigaste og dei som er mest ramma, der snakkar dei med innestemme til kvarandre, seier Mood.

Mood understrekar at det er lov å seie frå dersom ein meiner nokon ikkje tek omsyn nok til reglane om distanse og smittevern, men oppmodar til å gjere det på ein ordentleg måte.

– Det er korleis vi oppfører oss mot kvarandre som vil avgjere om vi kjem ut av krisa utan å skape varige motsetnader i folket, påpeikar Mood.

(©NPK)