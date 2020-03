Koronakrøll i Jensen-rettssaka – publikum kasta ut

innenriks

Uklarleik rundt smittevernreglane har ført til fleire avbrot og forseinkingar under prosedyrane i ankerettssaka i Borgarting lagmannsrett tysdag.

Det er innført strenge tiltak for å hindre spreiing av koronavirus, og maks fem publikummarar har i utgangspunktet fått lov til å følgje saka i tillegg til pressa. Dei har ikkje fått lov til å sleppe inn i sjølve rettssalen, men har sete i eit anna rom med god avstand mellom seg og følgt med via videooverføring.

Berre pressefolk

Men då aktørane kom tilbake etter lunsj tysdag, hadde likevel førstelagmann Marianne Vollan i Borgarting lagmannsrett vedteke å stengje dette publikumsrommet.

– Den dømmande retten har vore i kontakt førstelagmannen og lagt fram synet vårt. Trass i synet vårt har leiinga i lagmannsretten vedteke at ordinært publikum ikkje har tilgjenge til overføringsrommet. Det er berre pressefolk som får følgje rettssaka, sa lagdommar Halvard Leirvik etter å ha utsett rettssaka i ein halvtime for å vurdere spørsmålet.

– Rett og forsvarleg

Det fekk Eirik Jensens forsvarar, advokat John Christian Elden, til å reagere. Han ville ha det protokollført at han meiner avgjerda er uheimla, og bad retten om å finne ei betre løysing innan saka skal halde fram onsdag.

– Førstelagmann har ikkje kompetanse til å avgjere dette, sa Elden.

Han påpeika mellom anna at det er teke høgd for at inntil ti personar kan følgje saka frå benkene der pressa sit, men at berre tre av plassane har vorte brukte tysdag.

– Vi meiner det er rett og forsvarleg å halde fram så lenge pressa har tilgjenge og tek vare på omsynet til offentlegheit, sa lagdommar Halvard Leirvik, som vedgjekk at retten har hamna i eit dilemma.

Den andre ankerunden i Borgarting lagmannsrett mot tidlegare politimann Eirik Jensen og hasjsmuglar Gjermund Cappelen er inne i den siste veka si.

