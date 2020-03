Jussekspert: «Søringkarantene» er truleg ikkje ulovleg

innenriks

Tysdag vart det klart at Bodø kommune forlengjer forskrifta om karantene for folk som kjem sørfrå, slik ei rekkje andre kommunar i Nord-Noreg har gjort.

Kommunen vel dermed å trasse regjeringa og justisminister Monica Mæland (H), som fleire gonger har bede kommunane slutte å lage eigne reglar som tiltak mot koronakrisa.

– For oss er det liv og helse for folk som kjem først. Vi gjer ikkje dette fordi vi er trassige nordlendingar, sa ordførar Ida Pinnerød (Ap) på ein pressekonferanse tysdag ettermiddag.

– Har høve

Og truleg har dei høve til å gjere dette, meiner Anne Kjersti Befring, som er ansvarleg for helserett ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Ho har jobba med helserett sidan 1990.

– Kommunane har ei vid makt i smittevernlova til å kunne avgrense rørslefridommen til personar, noko som er godt grunngitt i forarbeida til lova. Grunnen til at ein har denne regelen, er at det er ulik sårbarheit og spreiing av smitte i kommunane. Nasjonale tiltak vil sjeldan vere tilstrekkelege i ein pandemisituasjon, seier ho.

Ho går dermed i rette med jussprofessor Hans Petter Graver, som i helga slo fast at den såkalla søringskarantenen er ulovleg.

– Graver er for unyansert og bastant. Det er vanskeleg å uttale seg skråsikkert i ein situasjon med så mykje uvisse, seier Befring.

Medisinsk grunngitt

Befring påpeikar vidare at lovgivar har valt å leggje stor vekt på medisinske vurderingar, der vurderingane til kommuneoverlegane ofte er avgjerande.

– I Noreg har ein valt eit system som gir grunnlag for administrative vedtak og eit medisinsk grunngitt lovverk. For at vi som er juristar, skal kunne vurdere om dette er forholdsmessig, må vi ha annan kompetanse enn den reint juridiske, seier ho.

– Dersom desse vedtaka er forholdsmessige, det vil seie at nødvendige varer og tenester slepp igjennom, kan vi ikkje konkludere med at dei er ulovlege, slår ho fast.

Leiar Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO) og leiar Jørn Eggum i Fellesforbundet meiner på si side at regjeringa straks må slå ned på slike tiltak, fordi arbeidarar blir stengde ute frå kommunane sine.

– Men kommunane gir blaffen og lyttar ikkje, då må det kraftigare lut til, seier Lier-Hansen til VG.

160 år

Dagens ordningar med kommunal makt vart vidareførte frå sunnheitslova til smittevernlova og er 160 år gamle. Ifølgje Befring vart det kommunale ansvaret presisert etter at Kristiansand kommune vart nekta å stanse eit dampskip som kom frå eit koleraramma Oslo. Den dåverande innanriksministeren overstyrte kommunen for å unngå skadar på næringslivet. Resultatet var ei stor spreiing av kolerasmitte i Kristiansand som spreidde seg til andre delar av landet.

– Etter det fekk kommunane plikt til å verne folket, seier Befring.

Ho meiner at sidan Oslo no er episenteret for koronautbrotet i Noreg, må folk som dreg sørfrå og nordover te seg på same måte som skituristane som kom frå Italia og Austerrike.

– Dersom det hadde vore mogleg å teste for smitten, kunne ein slik regel vere uforholdsmessig. Når denne moglegheita er avgrensa, er det eit argument for at personar bør halde seg heime i ein periode, og for at kommunane har makt til å gjere slike vedtak, seier Befring.

