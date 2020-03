Jensen-saka blir avrunda: Heilt utan truverd

innenriks

Under strenge smitteverntiltak starta tysdag den siste veka i ankebehandling nummer to av Cappelen/Jensen-saka i Borgarting lagmannsrett tysdag.

Publikum er stengde ute frå rettssalen på grunn av smittefare, og eit fåtal pressefolk følgjer saka frå bak ei glasrute. Jensen sjølv følgjer prosedyrane over videolink.

– Saka er blant dei mest alvorlege narkosakene som har vore behandla ved norske domstolar, slo aktor Guro Glærum Kleppe fast då ho innleidde prosedyren sin i Oslo tinghus.

– Lite truverd

I prosedyren trekte Kleppe fram skiftande forklaringar og motstridande opplysningar den tidlegare polititoppen Eirik Jensen har gitt i avhøyr.

Ho trekte fram tekstmeldingar som har gått mellom Jensen og hasjsmuglaren Gjermund Cappelen, og ho skulda Jensen for å ha tilpassa forklaringane sine til dei prova som er lagde fram, og endra dei undervegs i rettsbehandlinga.

– Eirik Jensens skiftande forklaringar om formålet med meldingane gir han lite truverd, konkluderte Kleppe.

Ho gjekk òg i rette med Jensens forklaringar om at han ikkje kjende til den omfattande narkotikaverksemda til Cappelen – sjølv om dei to pleidde tett kontakt.

– Det er heilt utan truverd at Jensen med kompetansen sin ikkje skulle lagt merke til det andre i politiet og tollvesen har lagt merke til, og lagt saman to og to og fått fire, sa Kleppe.

Ny ankerunde

I 2017 vart den tidlegare politimannen Eirik Jensen dømd til 21 års fengsel for grov korrupsjon om medverknad til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Saka blir no behandla for andre gong i lagmannsretten etter at den førre avgjerda i Borgarting lagmannsrett frå 2018 vart sett til side av fagdommarane.

Gjermund Cappelen har berre anka straffeutmålinga, som i tingretten vart sett til 15 års fengsel for hasjsmugling og grov korrupsjon.

Under rettssaka har motivet til Cappelen for å forklare seg om Jensen vore eit tema. Aktor la i prosedyren ikkje skjul på at Cappelen har ein ambisjon om ein vesentleg strafferabatt, men avviste at det gir han motiv for å «smørje på» i forklaringane sine om rolla til Jensen.

– Blir han teken i løgn, blir truverdet svekt, sa Kleppe, og viste til at Cappelen har sagt ting som dei har kunna etterprøve, og som viste seg å vere rette.

Den andre ankerunden har gått over 68 dagar. Cappelen har forklart seg over fjorten dagar, Jensen i 17 dagar. 95 vitne har forklart seg, og ei rekkje avhøyr er opplesne og spelte av.

Koronaforvirring

Under rettsmøtet på tysdag fekk koronapandemien òg direkte praktisk innverknad på behandlinga. Retten måtte ta ein kort pause etter at det oppstod forvirring om smittevernreglane i rommet der publikum kan følgje rettssaka på videooverføring.

Publikum får nemleg ikkje lov til å opphalde seg i rommet dersom dei har forkjølingssymptom, og rettsbetjentane var usikre på korleis dette skulle tolkast og praktiserast og trong ei avklaring.

Etter ein kort pause kunne rettssaka halde fram som normalt.

(©NPK)