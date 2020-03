Investorar må tole tap for at Norwegian framleis skal fly

innenriks

Norwegian får 300 millionar kroner i første omgang. Så får dei 1,2 milliardar kroner, om dei får lette i renter frå kreditorane. Men det krev at garantipremie og avdrag går til staten før andre kreditorar så lenge eigenkapitalkravet ikkje er oppfylt, skriv Dagens Næringsliv.

I siste del av redningspakken får flyselskapet resten, 1,5 milliardar, men berre dersom selskapet har fått meir eigenkapital.

– Det er veldig vanskeleg å tenkje seg at det lykkast i dagens situasjon, seier finansprofessor Thore Johnsen ved Noregs handelshøgskole i Bergen.

Han meiner det er krevjande å få alle obligasjonseigarar til å bli samd om ei løysing som betyr tap, spesielt om gjelda er spreidd på mange eigarar.

– Nokre vil antakeleg prøve å få staten til å stille med betre vilkår. Det er heller ikkje ei varig løysing for Norwegian å få inn ny gjeld, for selskapet har for mykje gjeld allereie, seier han.

Norwegian seier at det ikkje kan kommentere børssensitive opplysningar, men at det jobbar for å oppfylle krava og kuttar kostnader.

(©NPK)