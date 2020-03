Hytteforbodet held fram til over påske

innenriks

«Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes», er blant dei mange reglane som blir vidareførte til etter påske. Det er dermed framleis ikkje tillate å overnatte på fritidsbustad, verken på fjellet eller andre stader.

– Skaff dykk nokre gode spel, lat som de er på hytta, men bli heime, formaner statsminister Erna Solberg.

Aftenposten stilte spørsmål om det kunne bli andre reglar for hyttekommunar ved sjøen, som ofte har ei større befolkning og heilt andre føresetnader helsemessig. Det avviste helseminister Bent Høie (H) blankt.

– Slik som det er no, er det ingen nyansar i dette regelverket.

Hyttekommunane støttar forbodet

Ordførarar i fleire hyttekommunar har uttalt at dei støttar at forbodet blir halde oppe, sjølv om påskeferien pleier å vere eit næringsmessig høgdepunkt.

– Vi ønsker at hyttefolket skal vere heime, samtidig som vi ser den store økonomiske nedsida for næringslivet vårt. Men vi er likevel glad for at restriksjonane varer til over påske, seier ordførar Elisabeth Hals (V) i Oppdal til NRK.

Dårlegare grunngjeve enn «søringkarantene»

Det har vore kritikk mot hytteforbodet sidan dei første restriksjonane vart innførte 12. mars. Jussekspert Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo meiner mellom anna at hytteforbodet er dårlegare grunngitt enn dei lokale karantenereglane i Nord-Noreg, som politiet har fått beskjed om ikkje å handheve, skriv NRK.

Framstegspartiet er òg kritiske til hytteforbodet og ber regjeringa vurdere meir fleksibilitet.

