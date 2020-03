Høgsterett utset alle munnlege ankeforhandlingar til over påske

innenriks

Allereie 12. mars vedtok Øie å utsetje munnlege ankeforhandlingar i Høgsterett fram til torsdag 26. mars. No er altså perioden ytterlegare utvida.

– Avgjerda vil ikkje påverke arbeidet i Høgsteretts ankeutval, som behandlar saker skriftleg som normalt. Også saksførebuinga i saker som er fremma til behandling i Høgsterett i avdeling, vil inntil vidare i hovudsak gjennomførast som normalt, skriv Øie i ei fråsegn.

Ho skriv at Høgsterett i sivile saker er i ferd med å ta i bruk fjernmøteteknikk og skriftleg behandling så langt gjeldande lovgiving opnar for det. Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut høyringsforslag som vil opne for det same i straffesaker.

(©NPK)