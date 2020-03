Forbrukartilsynet går til krig mot ulovleg korona-marknadsføring

innenriks

Det er forbode å hevde at produkt kan kurere eller verne forbrukarar mot koronaviruset. Slik marknadsføring er villeiande og vil bli slått ned på av Forbrukartilsynet.

Førre veke varsla tilsynet om at eit norsk firma som sel helsekostprodukt, må betale gebyr. Forbrukartilsynet har òg sett døme på at leverandørar av varmepumper og ventilasjonsfilter hevdar at desse skal kunne hjelpe mot viruset.

Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukartilsynet, seier dei dagleg får inn tips og klager på korona-relatert marknadsføring.

– Vi vurderer desse fortløpande og slår ned på det som er i strid med marknadsføringslova. Vi håpar næringsdrivande skjønner alvoret og ikkje prøver å utnytte situasjonen som har oppstått, til å auke innteninga sin på ulovleg vis, seier Haugseth.

Forbrukartilsynet vil halde fram arbeidet med å gripe inn mot ulovleg marknadsføring både frå norske og utanlandske aktørar.

