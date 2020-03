Folk flest køyrde mindre bil i fjor

innenriks

Norske køyretøy tilbakela i alt 45,6 milliardar kilometer på norske og utanlandske vegar i 2019, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er ein nedgang på 0,9 prosent frå året før. Fallet kjem i all hovudsak av mindre køyring med personbilar.

Personbilane stod for 78 prosent av all køyring i 2019, om lag det same som året før.

Køyrelengdene for norske elbilar auka med 39 prosent frå 2018 til 2019, og utgjorde noko over 9 prosent av den samla køyringa med personbilar.

Køyring med diesel- og bensindrivne personbilar fall med høvesvis 4,8 og 8,6 prosent.

(©NPK)