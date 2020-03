FHI vil teste folk for antistoff

innenriks

Nyleg vart laboratorietestar for måling av antistoff godkjende for diagnostisk bruk.

– Både ved FHI og andre laboratorium i Noreg er ein allereie denne veka i gang med å bestille slike testar. Det vil ta noko tid før testane er ferdig utprøvde, kvalitetssikra og klare for å ta i bruk, men dette arbeidet vil no prioriterast høg fleire stader, seier overlege Anne-Marte Bakken Kran ved FHI til NTB.

Måler immunrespons

Testane påviser ikkje sjølve viruset, men måler immunresponsen i kroppen mot viruset i form av antistoff. Testane kan likevel ikkje brukast til å sjå bort frå at luftvegssymptom kjem av covid-19.

– Men testane vil vere svært nyttige for å avgjere om personar har gjennomgått infeksjon, og dei kan dermed brukast til få oversikt over kor mange som faktisk har hatt covid-19, og til å følgje den vidare utviklinga av epidemien, seier Kran.

NTB har førebels ikkje fått svar på spørsmålet om kven som i første omgang vil bli testa for antistoff.

Falsk tryggleik

Kran åtvarar likevel mot at testane kan gi falsk tryggleik. Forskarane er heller ikkje heilt sikre på om ein faktisk blir immun når ein først har vore smitta med koronaviruset, og i så fall kor lenge forsvarsverket til kroppen varer.

– Sjølv om testane måler antistoff som viser gjennomgått infeksjon, er det ikkje gitt at dei antistoffa som blir målte, korrelerer med vernande immunitet, seier overlegen.

Minner om hiv-test

Førre veke melde tidsskriftet MIT Technology Review om at eit forskarteam frå Icahn School of Medicine hadde funne ut korleis ein kan teste for om folk har hatt koronasjukdommen.

– Testen leitar etter antistoffa som koronaviruset lèt etter seg i blodet og liknar på den mest vanlege testen som blir nytta for å teste for hiv, ifølgje tidsskriftet.

(©NPK)