innenriks

Interesseorganisasjonen Energi Norge har sendt brev til finansminister Jan Tore Sanner (H) der dei foreslår at elavgifta blir fjerna i tre månader i første omgang.

Nettselskap og straumleverandørar over heile landet opplever no at mange kundar ber om hjelp. Næringa ønskjer å unngå at betalingsproblema eskalerer, ifølgje Energi Norge.

– Dei uvanleg låge straumprisane hjelper noko, men elavgifta utgjer framleis ein stor del av rekninga, seier administrerande direktør Knut Kroepelien.

(©NPK)