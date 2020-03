Departementet endrar reglane for salt i Nordfjella

innenriks

Dei nye reglane inneber ei meir hygienisk og styrt salttildeling enn tidlegare, og det er heilt avgjerande at vilkåra blir følgde godt opp for at regimet skal vere smittemessig forsvarleg, skriv Landbruks- og matdepartementet på nettsidene sine.

Salt på fjellet blir brukt for å halde beitedyr på eit område, eller samle dei. Dei nye reglane skal sørge for at saltet ikkje renn av og dannar meir varige samlingsplassar for andre dyr. Dermed kan ein unngå at skrantesjuke spreier seg blant hjortedyr.

