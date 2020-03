DNB kuttar rentene frå 5. april

innenriks

DNB har tidlegare varsla at dei ville kutte bustadlånsrenta med 0,85 prosentpoeng, men først frå byrjinga av mai.

– Vi har kutta rentene våre to gonger dei siste ti dagane, og det er ein heilt ekstraordinær situasjon i Noreg. Dato for når renteendringa tek til å gjelde, er viktig for mange av kundane våre i situasjonen vi no står i, seier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarknad i DNB i ei pressemelding.

DNB opplyser at banken dei siste dagane har jobba med å finne tekniske løysingar for å setja dei to rentekutta ut i livet tidlegare.

