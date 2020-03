DNB: Derfor senkar vi ikkje rentene umiddelbart

innenriks

– Bankane låner primært pengar i pengemarknaden. Derfor er det ikkje Noregs Bank som set renta for bankane i Noreg. Norsk økonomi er avhengig av den internasjonale marknaden. Det såg vi på valutakursen førre veke. Det svingar enormt, seier leiar Ingjerd Blekeli Spiten for personmarknad i DNB til NTB.

Bankane har fått kritikk for å ikkje gi kundane like stort kutt i bustadlånsrenta som det Noregs Bank har gjort i styringsrenta – og for at kuttet først skjer om fleire veker.

Mens Noregs Bank har sett ned styringsrenta med 1,25 prosentpoeng for å bøte på koronakrisa, har DNB følgt opp med eit kutt i bustadlånsrenta på 0,85 prosentpoeng. Og det først frå byrjinga av mai.

– Enorm uvisse

Spiten peikar på at bankane er nøydde til å gå ut i det intensjonane marknaden for å skaffe pengar. Derfor blir det vanskeleg å gi same rentekutt som Noregs Bank.

– Vi er avhengig av ein global økonomi for å få tilgang på kapital. Den globale marknaden endrar seg frå dag til dag. Det er ei enorm uvisse no, seier ho.

Noregs Bank har kutta styringsrenta i to omgangar: først med 0,5 prosentpoeng 13. mars og deretter med 0,75 prosentpoeng 20. mars.

I etterkant har DNB følgt opp med å først varsle eit kutt i bustadlånsrenta med 0,35 prosentpoeng frå 1. mai, og deretter med eit kutt på ytterlegare 0,5 prosentpoeng frå 2. mai, som banken gjekk ut med søndag.

Systemavgrensingar

Spiten seier at det første rentekuttet gjer at det siste kuttet ikkje kunne komme tidlegare. Det interne systemet set nemleg avgrensingar.

– Datasystemet er programmert til rentekutt 1. mai. Det tidlegaste rentekuttet vi då kan legge inn på toppen av dette, er 2. mai. Skulle det komme ytterlegare kutt, må det i så fall leggjast inn 3. mai.



– Men er det ikkje mogleg å omprogrammere datasystemet?

– Vi har ikkje teknisk moglegheit til det. Vi er bunde av avgjerda vi tok 13. mars om å kutte renta med 0,35 prosentpoeng frå 1. mai. Først etter det kan vi legge inn nye kutt, seier Spiten.

Ho peikar på at det no er ti dagar sidan dei tok den første avgjerda, og at mykje har skjedd i Noreg og internasjonalt sidan den gongen. Ho strekar òg under at begge renteendringane skjer raskare enn dei åtte vekene dei vanlegvis bruker før varsla renteendringar for bustadlån trer i kraft.

Avdragsfridom

Laurdag gav ein samla finanskomité på Stortinget klar beskjed til bankane:

– Det er viktig at rentekutta raskt kjem kundane til gode dersom dei skal ha den ønskte effekten på norsk økonomi, heiter det i innstillinga frå komiteen.

DNB peikar på at eit vel så viktig grep for dei som slit økonomisk, er å gi dei avdragsfridom på lånet.

– Vi har enorm pågang av kundar som treng avdragsfridom. Det gir ein umiddelbar effekt. Ein rentenedgang på 0,5 prosentpoeng betyr mindre på kort sikt enn at dei faktisk får avdragsfridom, seier Spiten.

Ho seier at dei jobbar på spreng for å behandle alle søknadene.

– Vi får inn titusenvis av søknader no og ønsker å hjelpe kundane raskast mogleg til å få avdragsfridom. Det er dette vi fokuserer på. Det gir folk ein buffer som trygger i kvardagen.

(©NPK)