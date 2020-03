Bufdir: Krisesentera viktigare enn nokon gong under koronaepidemien

innenriks

– Behovet for krisesentertenester kan auke i ein pressa situasjon. Mange menneske er uroa for jobb eller helse. Belastninga aukar på familiar som allereie strevar, seier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Ho viser til at det har vore ein auke i vald i nære relasjonar i fleire land som har innført karantene og isolasjon.

Tilsette ved krisesentera er førebels ikkje definerte som personell i ein viktig samfunnsfunksjon, men Bufdir meiner krisesentera har ein sentral samfunnsfunksjon. Fagetaten ber no kommunane sørgje for å leggje til rette for barnepass for tilsette på krisesentera som har behov for det, og dessutan å ikkje omdisponere tilsette til andre oppgåver i kommunen.

– Mange senter har rapportert om redusert bemanning. Det kan vere behov for at kommunen hjelper til med mellombels personell med relevant utdanning, som psykologar, lærarar eller barnehagelærarar, heiter det i råda.

