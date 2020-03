Viken fylkeskommune legg fram omfattande tiltakspakke

innenriks

Fylkeskommunen har samarbeidd tett med både NHO og LO for å forsere dei moglegheitene fylket har til å setje inn verkemiddel

Verkemidla inkluderer 16 ulike tiltak retta mot næringslivet i regionen med mellom anna støtte til forsking og innovasjon, intern opplæring og næringsutvikling. Fylkeskommunen vil òg sørgje for raskare utbetaling av støtte til kulturlivet og for å betale rekningar raskare for å hjelpe lokalt næringsliv.

Pakken inkluderer òg auka støtte til digital opplæring for lærlingar og elevar.

(©NPK)