To av tre nordmenn har tillit til helsestyresmaktene

I Norsk koronamonitor har Opinion spurt 4.000 nordmenn om kva dei meiner om handteringa til styresmaktene av koronaviruset. Berre 14 prosent har ikkje tillit til at helsestyresmaktene har sett i verk dei rette tiltaka.

Det er ei liknande historie når det gjeld informasjonsflyten. 67 prosent har tillit til informasjonen frå helsestyresmaktene, berre 16 prosent svarer at dei ikkje har det. 70 prosent stoler på informasjonen som kjem frå regjeringa.

Det merkbare unntaket kjem på spørsmålet om regjeringa har sett i verk dei riktige økonomiske tiltaka for å møte krisa. Her svarer berre 52 prosent at dei meiner dette er tilfelle.

Undersøkinga vart gjennomført mellom 13. og 21. mars.

