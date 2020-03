Rekordmange søkjer Folkeregisteret om å flytte til hytta

innenriks

Folkeregisteret opplyser til NRK at dei vanlegvis får vi rundt tre slike saker om dagen, men at det i perioden frå 14. mars til 21. mars kom 20 til 40 saker per dag.

Søknadene om flytting til fritidsbustaden er likevel sett på vent hos saksbehandlarane.

– Vi prioriterer dei aller mest kritiske oppgåvene og flyttemeldingar til fritidsbustad er ikkje prioritert som eit kritisk område for Skatteetaten i desse dagane, seier Elin Imsland, som er avdelingsdirektør og ansvarleg for Folkeregisteret i Skatteetaten.

