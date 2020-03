Regjeringa ser ikkje bort frå å stramme inn for kommunar med eigne koronareglar

innenriks

Vurderer innstramming

Lars Jacob Hiim, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, avviser ikkje at regjeringa kan stramme inn på regelverket, slik at kommunane ikkje lenger får høve til å innføre eigne lokale karantenar.

– Vi er opptekne av å finne løysingar i samarbeid, men vi må løpande vurdere situasjonen om vi må gjere meir, fordi vi ser at det har ein del negative verknader som vi ønskjer å unngå, og det må vi kontinuerleg vurdere, sa Hiim i politiske kvarter på NRK måndag.

Hiim seier styresmaktene må ha to tankar i hovudet samtidig: Ein skal jobbe for å få smittetala ned, men samtidig sørgje for at samfunnet fungerer på best mogleg måte.

– Vi får mange tilbakemeldingar frå industrien og næringslivet om at desse lokale karantenane skaper store utfordringar. Det gjer at ein ikkje får inn nøkkelpersonell, og at ein opptrer unødvendig firkanta, seier han.

– Ekstremt sårbar

Ordførar i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen (Ap) kallar «søringkarantenen» for nødvendig for å avgrense smitten i nord.

– Episenteret er i Oslo, der er det 0,65 smitta per 1.000 innbyggjar. I Nord-Noreg er det 0,13 per 1.000 innbyggjar. Det tyder at smittetettleiken i Oslo er fem gonger større enn i Nord-Noreg. Og Oslo har òg ein større smittetettleik enn i Polen, og vi opnar ikkje opp for polske flygingar til Noreg, påpeikar Wilhelmsen.

Han understrekar at Tromsø gir dispensasjonar slik at næringslivet går rundt.

– Eg har vore i kontakt med næringslivet, dei seier det er heilt uproblematisk i ein kort periode, seier Wilhelmsen.

Kommuneoverlege i Alstahaug kommune på Helgeland, Kirsten Toft, forsvarar at kommuneoverlegane der har vorte samde om å innføre karantene for alle som kjem utanfrå regionen.

– Vi er i ein ekstremt sårbar situasjon. Vi har små legekontor, små kommunar og små sjukehus. Vi har eit veldig sårbart nøkkelpersonell som jobbar i samfunnsviktige funksjonar, lange avstandar og mykje vêr, vind og vinter, og det er ein prekær mangel på smittevernutstyr og testmedium per i dag, det tek veldig lang tid før vi får testsvar når vi i dag testar for koronavirus, seier Toft.

