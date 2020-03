Regjeringa gir rett til dagpengar ved permisjon i påska

innenriks

– Vi fjernar særregelen slik at permitterte får dagpengar i påska. Samtidig lettar vi situasjonen for eit hardt pressa Nav, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Vanlegvis får ikkje permitterte dagpengar under permisjon i jule- og påskehøgtida, men Nav kan gi unntak frå denne særregelen.

– Det har dei siste vekene vore ein enorm auke i talet på søknader om dagpengar frå permitterte som følgje av covid-19-pandemien. Det forenklar derfor saksbehandlinga for Nav mykje at etaten no slepp å behandle dispensasjonar om permisjonar i påska, seier Røe Isaksen.

Forslaget var på høyring allereie før jul 2019 og før koronakrisa, men forskriftsendringa er no påskunda på grunn av dei mange permisjonane som no blir varsla.

Før endringa var reglane slik at det ikkje vart gitt dagpengar ved permisjon i tida frå og med 20. desember til og med 1. januar, og frå og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Denne særregelen kom inn i regelverket i 1958 og skulle forhindre at arbeidsgivarar brukte permisjonar for å gi tilsette fri ved høgtider. Dette blir ikkje lenger sett på som ei reell problemstilling, derfor blir forskrifta endra.

Endringa gjeld frå 20. mars 2020.

(©NPK)