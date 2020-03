Nytt krisetiltak: Enklare å få avdragsfridom på bustadlån

innenriks

Endringa gjeld for andre kvartal, men kan bli forlengd. Departementet presiserer òg at bankane kan løyve utsetjing for renter og avdrag i inntil seks månader.

– Bankane har ei viktig rolle i handteringa av dei utfordringane vi står i no. Auka fleksibilitet styrkjer moglegheita deira til å kunne hjelpe kundane sine gjennom ein krevjande periode, siger finansminister Jan Tore Sanner (H).

Bustadlånsforskrifta stiller krav til lånegrad, avdragsbetaling, beteningsevna til kunden og gjeld i forhold til inntekt.

Bankane kan elles avvike frå desse krava for inntil 10 prosent av utlånsvolumet kvart kvartal (8 prosent i Oslo). Delen blir no auka til 20 prosent, både i Oslo og resten av landet.

Krav om avdragsbetaling

Både bustadlånsforskrifta og forbrukslånsforskrifta stiller krav om avdragsbetaling. For forbrukslån gjeld avdragskravet for alle lån, medan for bustadlån gjeld kravet for lån med lånegrad over 60 prosent.

Begge forskriftene opnar for at bankane kan løyve mellombels avdragsfridom på grunn av omstende som hender i løpetida til lånet, og som mellombels forverrar betalingsevna til kunden.

Viss bankane vil gi avdragsfridom for nye lån eller ved refinansiering, må dei nytte den såkalla fleksibilitetskvoten.

– Å auke kvoten til 20 prosent betyr i praksis at bankane får større moglegheit til å gi avdragsfridom òg til dei som tek opp nye lån eller refinansierer, skriv departementet.

Avgjerda er basert på råd frå Finanstilsynet.

Usikker bustadmarknad

Kva som kjem til å skje i bustadmarknaden som følgje av koronakrisa som går føre seg, er førebels heilt uklart.

Måndag viste ei fersk undersøking frå Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) at berre 34 prosent av dei spurde no trur på stigande bustadprisar. Det er ein nedgang frå 58 prosent i februar.

At Noregs Bank har sett ned renta til rekordlåge 0,25 prosent, vil isolert sett stimulere bustadmarknaden – gitt at dei private bankane følgjer etter med rentekutt. Det har mange av dei gjort den siste tida, og rentekutta vil gjere det enklare for folk som har bustadlån, å klare å betene desse.

Samtidig vil den kraftige oppbremsinga i økonomien vi no ser, kunne sørge for bråstopp i bustadmarknaden.

Sanner strekar under at tiltaket på måndag ikkje er meint å stimulere aktiviteten i bustad- og kredittmarknaden.

– Det viktigaste formålet med fleksibilitetskvoten er at han gir bankane rom til å bruke skjønn, slik at dei kan utøve godt bankhandverk, seier han.

– Når denne moglegheita no blir endå større, er det viktig at bankane er ansvarsmedvitne og gjer gode kredittvurderingar, seier finansministeren.