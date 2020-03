Noreg har fleire tusen helsepersonell i «reserve»

innenriks

I fjor var det i overkant av 530.000 personar i alderen 15–74 år som har helse- og sosialfagleg utdanning i Noreg, ifølgje SSB. Av desse er 345.000 er sysselsette i helse- og sosialtenester, medan rundt 100.000 med helse- og sosialfagleg utdanning er utanfor arbeidsstyrken.

Tala viser kor mykje helsepersonell vi har i «reserve».

Av legar, sjukepleiarar, vernepleiarar og helsefagarbeidarar er det nesten 35.000 som jobbar utanfor helse- og sosialtenesta. Her jobbar nær 30 prosent innanfor undervisning og 20 prosent innanfor offentleg administrasjon.

Tala viser at det er over 43.000 personar under 68 år med utdanning som lege, sjukepleiar, vernepleiar eller helsefagarbeidar som ikkje er i jobb i det heile. Over halvparten av desse er helsefagarbeidarar.

