Nordmenn koronafaste i hurtigruteskip utanfor Falklandsøyane

innenriks

Hurtigruteskipet skulle ha lagt til kai i Chile førre veke, men landet har stoppa alle cruiseanløp fram til september. Skipet har i staden sett kursen mot Falklandsøyane.

Hurtigruten avviser at nokon av passasjerane er «koronafaste» om bord.

– Vi har ikkje hatt eitt einaste smittetilfelle på nokon av skipa våre, og ingen om bord har nokon symptom, seier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til NTB.

Skipet forlét Chile 29. februar for ein seglas til Antarktis og fjordane i Chile.

Ege understrekar at Hurtigruten ikkje vart nekta å leggje til kai på bakgrunn av mistanke om koronasmitte, men at chilenske styresmakter har stengt grensene for alt og alle.

Roald Amundsen skal vere framme på Falklandsøyane onsdag, ifølgje Marine Traffic. Hurtigruten har ein avtale med styresmaktene på Falklandsøyane og skal få folk heim derifrå om nokre dagar.

– Ting tek litt tid på grunn av reiserestriksjonar, men Hurtigruten har dei siste vekene fått fleire tusen menneske trygt heim frå heile verda. Det skal vi få til også her, seier Ege.

I tillegg er det fleire hundre australske legar, tannlegar og medisinske ekspertar om bord på skipet, skriv The Guardian.

