Kriseforskrifter kan stoppast ved skriftleg prosedyre

innenriks

Viss eit mindretal på ein tredel av stortingsrepresentantane ønskjer å stoppe heile eller delar av ei ny kriseforskrift, så held det å sende ei skriftleg melding om dette til Stortingets presidentskap.

Det opplyser stortingspresident Tone W. Trøen (H) etter eit møte i koronakomiteen på Stortinget måndag.

Ho varslar at Stortingets forretningsorden no skal endrast slik at dei nye prosedyrane kan takast i bruk.

Bakteppet er den nye krisefullmaktslova til regjeringa, som kjem opp til endeleg vedtak tysdag etter å ha vorte vesentleg justert i behandlinga i Stortinget i helga.

Lova gir regjeringa vide fullmakter i kampen mot koronaviruset, men sikrar samtidig at eit mindretal på ein tredel av stortingsrepresentantane kan blokkere dei vedtaka regjeringa gjer.

Dei parlamentariske leiarane på Stortinget vart måndag òg orienterte av helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om innsatsen til regjeringa mot viruset. Både Isaksen og fleire av dei parlamentariske leiarane deltok via teknologiske løysingar.

Regjeringa skal tysdag ta stilling til om smitteverntiltaka som vart innført tidlegare i mars, skal forlengjast.

