Koronaavdelingar på alle sjukehusa i Innlandet

Planane gjeld sjukehusa i Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset, skriv Østlendingen.

– Vi har planar for eigne koronaavdelingar på sjukehusa. Eg kan ikkje seie noko meir konkret no, for dette er førebels på planstadiet. Vi ser for oss å bruke alle sjukehusa. Omfanget er avhengig av kor mange pasientar vi får inn, opplyser administrerande direktør Alice Beathe Andersgaard.

Ho kan heller ikkje opplyse om kor mange koronapasientar sjukehusa kan ta imot samtidig.

Førebels er det åtte pasientar innlagt med viruset på Sjukehuset Innlandet, og 17 tilsette er smitta.

