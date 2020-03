Helsestyresmaktene får 250 medieførespurnader dagleg

innenriks

Helsedirektoratet får mellom 50–100 førespurnader dagleg, medan Folkehelseinstituttet ligg på rundt 100–150 daglege førespurnader, skriv Medier24.

Kommunikasjonsdirektør Christina Rolfheim-Bye i FHI stadfestar at dei ikkje har tid til å svare alle.

– Utfordringa er at dei dyktige talspersonane våre i media er dei same som jobbar med å handtere situasjonen, og døgnet har eit avgrensa tal timar, seier ho.

Helsedirektoratet ber medium om å sende spørsmål per e-post, ikkje per telefon, og om forståing for at meir djuptgåande spørsmål tek lengre tid.

