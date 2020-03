Finn.no har stansa over 1.100 korona-annonsar

innenriks

Den nyaste trenden er dopapir, skriv Klassekampen.

– Vi følgjer med på kva produkt som er «unormale», skriv leiar for forbrukartryggleik Geir Petter Gjefsen i Finn.no til avisa.

Mellom januar og mars i fjor var det berre fire annonsar for Antibac på den digitale marknadsplassen. Dei åtte første dagen i mars i år var det derimot 73 slike annonsar.

– Dei fleste av produkta hadde ein salspris langt høgare enn vanleg marknadspris, skriv Gjefsen.

Finn.no stansa 10. mars annonsar for mellom anna munnbind, støvmaske og desinfiseringsprodukt. Dei tillèt heller ikkje at det blir selt varer det er tomt for i butikken.

