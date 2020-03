innenriks

Ut frå ein smittevernfagleg ståstad ser FHI for seg at dei sterke verkemidla vil vare i nokre månader framover, før dei gradvis blir slakna på, seier områdedirektør for smittevern i FHI, Geir Bukholm, til Forskning.no.

– Vi trur ikkje det er mogleg å stoppe epidemien, seier han.

Men når delen smitta i folket kjem over eit visst nivå, vil nokon av tiltaka ikkje lenger ha verknad.

– Som karantenetiltaka, eller å teste folk med milde symptom, seier Bukholm.

