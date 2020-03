17. mai-komiteen jobbar med «Plan B»

innenriks

Komiteen møtest denne veka for å drøfte korleis nasjonaldagen kan feirast i hovudstaden i år, skriv NRK.

Medlemmene har allereie byrja tenkje på alternative måtar vi kan feire saman på, seier leiar Pia von Hall i 17. mai-komiteen.

Statsminister Erna Solberg (H) har allereie oppmoda folk til å leggje alternative planar.

– Eg håpar at vi har kome i ein annan situasjon når vi nærmar oss 17. mai. Men vi må kanskje tenkje at vi må feire annleis, seier ho via ein direktesend video på Facebook søndag.

(©NPK)