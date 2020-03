Lærarar bekymra etter beskjed om å ikkje føre elevfråvær på heimeskulen

innenriks

Utdanningsdirektoratet gav torsdag klar beskjed til lærarane i landet om at dei ikkje skal føre fråvær så lenge heimeskulen varer.

Det har ført til mange bekymra reaksjonar frå lærarane, fortel Steffen Handal, leiar i Utdanningsforbundet.

– Mange lærarar er urolege for at ein då mistar oversikta over elevane og kven som deltek i skuleaktivitetane. Vi skal oppfylle opplæringslova, og då er det veldig viktig å vite om eleven er til stades. Det er òg viktig for å vite om eleven har det bra eller ikkje, seier Handal til NTB.

Nokre elevar i ei gråsone

Handal seier at sjølv om hovudinntrykket etter éi veke med heimeskule er at det går overraskande bra, så er det òg mange elevar lærarane er bekymra for.

– Det er barn som lever under vanskeleg familieforhold eller barn med eit stort behov for spesialundervisning og som har store fysiske eller psykiske utfordringar. Men det er òg elevar som er meir eller mindre til stades. Dei fell i ei gråsone, og vi veit ikkje heilt korleis dei har det. Det er òg ein del lærarar som er bekymra for elevar som til vanleg følgjar eit ordinært opplæringsløp. Dei meiner beskjeden om å ikkje føre fråvær kan gjere jobben vanskelegare, seier han.

Må følgje opp

Direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet seier grunnen til at lærarane ikkje lenger skal føre fråvær, er for å ta omsyn til at elevane har ulike heimesituasjonar.

– Vi må sørgje for at elevane ikkje tapar på at skulen er stengd. Det vil derfor vere vanskeleg å føre fråvær som normalt no, skriv Nissen i ein e-post til NTB.

– Det er framleis viktig at skulen og lærarane følgjer opp elevane på ein god måte. Sjølv om skulen ikkje skal føre fråvær, betyr ikkje det at læraren ikkje skal ha oversikt over når elevane er til stades og arbeidet dei gjer. Dei bør ha jamleg kontakt om skulearbeidet, seier ho.

Vil auke forskjellane

Handal seier situasjonen er krevjande for lærarane. Nokon har uttrykt at dei saknar retningslinjer for kva ein skal gjere og ikkje gjere, og kva som blir sett på som godt nok. Mange lærarar følgjer òg opp sine eigne barn samtidig.

Han meiner likevel ikkje at nasjonale retningslinjer for opplæringa er vegen å gå, og meiner dette må løysast innanfor lærarprofesjonen.

– Får alle elevar eit like godt tilbod?

– Nei, det trur eg ingen kan love. Skulane og lærarane strekker seg så langt dei kan, men vi må nok rekne med at det vil variere. I denne situasjonen er det òg grunn til å tru at sosial bakgrunn vil spele ei endå større rolle for læringsutbyttet fordi heimesituasjonen vil få så mykje meir å seie, seier han.

– Eg er redd vi kjem ut av denne situasjonen med større forskjellar mellom elevane enn i ein normal situasjon. Noko anna ville vore rart, seier han.

Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet seier dei skal sjå nærare på problemstilling med auka forskjell, dersom skulestenginga vil bli langvarig og gå føre seg lenger enn ut neste veke, som først varsla.

(©NPK)