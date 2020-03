Samla storting støttar krisestøtte til næringslivet på 100 milliardar kroner

innenriks

– Ein samrøystes finanskomité støttar tiltaka som regjeringa la fram i statsråd fredag, opplyser saksordførar Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Ordninga skal garantere for 90 prosent av lånesummen i nye lån til mindre bedrifter som har hamna i koronakrise. Bankane kan bruke garantien til lån på inntil 50 millionar kroner for kvar bedrift, som må ha færre enn 250 arbeidstakarar.

I tillegg blir Statens obligasjonsfond oppretta att, og det blir skote inn 50 milliardar kroner som kan gi dei større bedriftene tilgang til likviditet.

Det er berekna ei tapsavsetning på ordningane på 10 milliardar kroner, viste ei oversikt regjeringa har lagt fram for Stortinget.

Framleis uvisse om moms

Finanskomiteen ber likevel regjeringa komme tilbake til spørsmålet om redusert moms neste veke, opplyser Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum.

Eit einstemmig storting slutta sist måndag opp om at meirverdiavgifta, eller momsen, for utsette bransjar og bedrifter skulle kuttast frå 12 til 8 prosent, med tilbakeverkande kraft frå 1. januar.

Men i proposisjonen Finansdepartementet la fram fredag, hadde ikkje momskuttet lenger tilbakeverkande, kraft men skulle gjelde frå 20. mars.

– Viss regjeringa ikkje ser det er mogleg å ha låg momssats frå 1. januar, seier eit samla Storting at momssatsen skal reduserast ytterlegare resten av året eller at det skal givast ein kompensasjon til transport, reiseliv og kultur, seier Vedum.

Ikkje utbyttenekt

Både Ap, SV og Raudt ønskte å stille krav om at bedrifter og bankar skulle nektast å ta ut utbytte så lenge dei gjer bruk av kriseordningane, men det fekk dei ikkje fleirtalet med seg på.

– Dei enorme ressursane som samfunnet no set i sving, må ikkje ende i utbyttefest for aksjonærane, men komme vanlege folk og dei som slit til gode, seier Raudts Bjørnar Moxnes.

Men fleirtalet nøyer seg med å seie at dei forventar at bedriftene avstår frå å ta ut utbytte.

– Alle bedrifter er i ein heilt annan situasjon no enn for berre ein månad sidan. Med alt som har skjedd går no alle bedrifter gjennom planane sine, likviditet og heilt sikkert planar om utbytte. Det viktigaste no er at vi hjelper bedriftene gjennom krisa, slik at folk har ein arbeidsplass å gå til også etter pandemien har lagt seg, seier Høgres Svein Harberg.

Han ber no om at tiltaka raskt kjem bedriftene til gode

– Vi gir no bankane stor tillit og med den tilliten kjem det klare forventningar, seier han.

Fell utanfor

Lånegarantiordninga, som regjeringa varsla alt førre søndag, har vore kritisert fordi ho er retta mot bedrifter som alt har lån i banken, og ikkje når gründerar og dei som ikkje kan stille med sikkerheit i bygningar eller maskiner.

Gjelsvik viser til at regjeringa har varsla ytterlegare tiltak retta mot det kriseramma næringslivet neste veke.

Finanskomiteen behandla òg endringar i det vedtekne statsbudsjettet for 2020, for å ta høgde for kostnadene med tiltaka som skal støtte enkeltpersonar og næringsliv gjennom koronakrisa. Det inneber at det oljekorrigerte underskotet på budsjettet aukar med heile 111 milliardar kroner.

