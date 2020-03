Tusenvis deltek i gravferder på nett

innenriks

Førre veke forbaud regjeringa forsamlingar på meir enn 50 personar. Nokre gravferdsbyrå tilrår derfor kremering og ein seremoni seinare.

Fleire stader er det innført endå strengare reglar. I Stiklestad prosti kan maks 15 delta i ei gravferd, melder Trønder-Avisa.

– På grunn av koronakrisa vil det i kommunane Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa vere eit tak på 15 deltakarar i gravferder. Dette er bestemt av kommunale styresmakter i samråd med prost i Stiklestad prosti, skriv prostiet i ei pressemelding fredag.

Mange følgjarar

Jølstad gravferdsbyrå, som held til i Oslo med rundt 90 tilsette, har likevel den siste veka gjennomført 85 seremoniar med inntil 50 deltakarar. 14 av desse vart direkteoverført, med rundt 1.000 visingar og 2–3000 deltakarar til saman.

– Gravferdsritualet består av eldgamle tradisjonar. Pårørande og etterlatne viser ein imponerande vilje til nytenking, seier administrerande direktør Jan Willy Løken i gravferdsbyrået.

Han varslar at det blir fleire gravferder med dei aller næraste no, og at mange vel å utsetje større arrangement til situasjonen har normalisert seg.

Minnesider

Løken påpeikar at det i Noreg er eit lovkrav og forventning om at dei som døyr, skal gravleggjast innan ti vyrkedagar. Samtidig er det mange kyrkjer og kapell som har sett seg nøydd til å stengje. Då må ein finne nye løysingar.

– Minnesidene har auka pågang. I staden for å besøkje seremonien og etterlatne viser mange omtanke ved å skrive ei helsing og tenne eit digitalt lys, seier Løken.

Les ein dødsannonsane i desse dagane, vil ein oppdage at gravferda gjerne berre er for inviterte, og det ikkje står kvar seremonien er.

Byrå samarbeider

I kyrkja blir programma gjerne lagde ut på benkene, med god avstand imellom. Ingen fysisk minneprotokoll blir lagd ut.

Tilgjengelege lokale og bemanning har òg vorte ei utfordring i fleire kommunar. Alt av vikarar er kalla inn, og fleire gravferdsbyrå samarbeider for å få det til å gå rundt.

Både hotell og andre lokale er tekne i bruk, mellom anna for å få god nok plass mellom deltakarane. Livssynsnøytrale gravferder har òg vorte tekne inn i kyrkjene.

