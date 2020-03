Stortinget vurderer å kutte kriselova til tre månader

innenriks

– Det er eitt av spørsmåla, om ho bør vare kortare, om ein til dømes bør ha tre månader, seier arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Han er saksordførar for stortingsbehandlinga av kriselova.

– Eg opplever at det er eit ønske frå heile komiteen at denne lova må rammast endå meir inn. Det må i større grad klargjerast kvifor ho er nødvendig. Det må tydelegare bli illustrert korleis Stortinget kan sikre den heilt nødvendige funksjonen sin overfor Grunnlova, seier Støre.

Til behandling

Den spesielle krisefullmaktslova vil gi regjeringa vide fullmakter for å sikre at nye krisetiltak kan setjast i verk raskt. Lovforslaget er no sendt ut til juridiske ekspertmiljø for ei vurdering. Lova skal behandlast i Stortinget laurdag.

– Vi har bede sju av dei skarpaste juristane våre kome med kritiske blikk på lovforslaget, seier Støre.

Fristen for å kome med tilbakemeldingar var sett til fredag klokka 12. Ap-leiaren seier komiteen har fått mange gode forslag til korleis lova bør formaliserast. Fleire ekspertar har allereie retta skarp kritikk mot lovforslaget.

– Det er heilt nødvendig at det blir diskusjonar og engasjement rundt eit slik spørsmål. Vi har eit lovverk og eit samspel mellom regjering og Storting som fungerer godt, ikkje berre i normale situasjonar, men også i meir utsette situasjonar, meiner Støre.

Justisminister Monica Mæland (H) er kalla inn til koronakomiteen fredag ettermiddag for å svare på spørsmål og diskutere problemstillingar knytte til lova.

Frp-topp åtvarar

Framstegspartiets justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen er kritisk til den nye fullmaktslova.

Han skriv på Facebook at han er «svært skeptisk til at Stortinget skal vedta en fullmaktslov som i realiteten avvikler vår konstitusjon og gir regjeringen ubegrenset makt».

«Jeg kan ikke leve med at Stortinget abdiserer og gir sin makt til Venstre, KrF og et Høyre uten ryggrad», skriv han.

Amundsen koplar kritikken til asylpolitikken til regjeringa.

«Det er komplett uforståelig at Norge fortsetter å ta imot asylsøkere, mens nasjonen står i sin største krise siden andre verdenskrig», skriv han.

KS støttar lova som gir utvida fullmakter til regjeringa under koronakrisa, men er òg skeptisk til tiltaket og krev nærare avgrensingar.

