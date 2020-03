Stortinget vil stramme inn kriselov

innenriks

– Ho må strammast inn og presiserast, seier arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre om den nye krisefullmaktslova.

Han er saksordførar for behandling av saka i Stortinget.

Støre svarer stadfestande på at stemninga hos fleirtalet på Stortinget er at det no er nødvendig å trekkje i handbrekket og stille strengare krav til lova.

– Og det er naturleg, for det er eit forslag utarbeidd på veldig kort tid, seier Støre.

– Eg opplever at det er eit ønske frå heile komiteen at denne lova må rammast endå meir inn. Det må i større grad klargjerast kvifor ho er nødvendig.

Mæland: Sunn refleks

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) var fredag ettermiddag i møte med den nye koronakomiteen på Stortinget for å diskutere lovforslaget. Ho meiner kritikken som har kome mot forslaget, er ein «sunn refleks i eit demokratisk samfunn».

Fleire ekspertar har allereie retta skarp kritikk mot lovforslaget.

– Viss Stortinget ønskjer å stramme inn og endre, så er det opp til Stortinget. Vi lever sjølvsagt godt med det, sa Mæland etter møtet.

– Vi har bede om dette i ein svært fortvila situasjon. Det er ingen av oss som ønskjer denne typen lover og reglar. Men landet vårt er i krise, sa ho.

Ifølgje Mæland må utgangspunktet vere at lova ikkje skal vare lenger enn ho må.

– Denne lova bør ikkje vare lenger enn ein månad viss det ikkje er grunnlag for det. Men vi trur jo at denne situasjonen varer ei stund.

Vide fullmakter

Formålet med lova er å gi regjeringa vide fullmakter for å sikre at nye krisetiltak kan setjast i verk raskt. Lovforslaget har no vore ute på ei minihøyring blant juridiske ekspertmiljø. Det skal behandlast i Stortinget laurdag.

Støre gjer det klart at lova no må vridast til slik at kontrollfunksjonen til Stortinget, rettane til mindretalet og grunnleggjande rettsprinsipp blir haldne oppe.

– Det er ingen som vil at ho skal vare lenger enn ho må. Og så må vi stille strengare krav, slik at vi er tydelegare på verkeområdet og korleis mindretalet i Stortinget kan bli nytta om det er behov for å setje foten ned, seier han.

Tre månader?

Både i SV og Framstegspartiet er reaksjonane sterke.

– SV kan ikkje røyste for koronalova slik ho ligg føre no. I partiet vårt er det sterk skepsis, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

– Det normale må vere lovbehandling i Stortinget, også i koronasaker. Dessutan diskuterer vi korleis mindretalsrettane og høvet Stortinget har til å føre kontroll, kan styrkjast, held han fram.

Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen skriv på Facebook at han er «svært skeptisk til at Stortinget skal vedta en fullmaktslov som i realiteten avvikler vår konstitusjon og gir regjeringen ubegrenset makt».

Eit sentralt spørsmål er om fullmaktslova bør vare kortare enn dei seks månadene regjeringa har lagt opp til.

– Det er eitt av spørsmåla, om ho bør vare kortare, om ein til dømes bør ha tre månader, seier Støre.

(©NPK)