Sjukepleiarforbundet uroa over mangel på intensivsjukepleiarar

– Eg er redd for å skape panikk ved å seie at det ikkje er tilstrekkeleg med intensivsjukepleiarar, men det bør ikkje vere noko skumlare å seie det i dag enn det var før koronakrisa, seier Paula Lykke til ABC Nyheter.

Ho er leiar for intensivsjukepleiarane i Sjukepleiarforbundet.

I november i fjor viste ein rapport frå Riksrevisjonen at det var utfordringar knytte til rekrutteringa av intensivsjukepleiarar og fleire andre yrkesgrupper på sjukehusa.

– Vi har varsla dette gjennom mange år, det er grufullt at det må kome ein pandemi for at vi skal kome til orde. Men no kjem vi til orde veldig mange stader, held Lykke fram.

