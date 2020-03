Regjeringsmedlemmer blir prioriterte ved koronatesting

innenriks

Så langt er arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og to statssekretærar smitta av koronaviruset. For å unngå ytterlegare smitte i regjeringsapparatet blir det følgt strenge tiltak. Mellom anna blir alle møte avvikla med minst to meters avstand mellom personane.

Av dei ikkje-smitta statsrådane er det berre barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) som er i heimekarantene etter å ha vore i nærkontakt med Isaksen.

Sjølv om det er avgrensa testkapasitet i Noreg, vil regjeringsapparatet bli prioritert ved symptom.

– Medlemmene i Regjeringa og eit utval statssekretærar, departementsrådar og kritisk nøkkelpersonell ved Statsministerens kontor og i departementa har sentrale roller i handteringa av koronakrisa. Desse vil prioriterast for testing ved sjukdom og klare symptom på koronasmitte. Dei tek vare på kritiske samfunnsfunksjonar og har utstrekt samarbeid i krisehandteringa, opplyser kommunikasjonsrådgivar Tone Hertzberg ved Statsministerens kontor (SMK).

Dersom Solberg blir sjuk og ikkje kan gjere jobben, blir næringsminister Iselin Nybø (V) fungerande statsminister. Deretter følgjer Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og finansminister Jan Tore Sanner (H) i køen.

(©NPK)