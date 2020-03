Regjeringa vil garantere for kriselån til små og mellomstore bedrifter

innenriks

Lånegarantien vil kome små og mellomstore bedrifter til gode.

– Når staten garanterer for ni av ti kroner, kan bankane bidra til at lånekundar som no er hardt ramma av inntektsbortfall, kan skaffe seg finansiering til å kome seg gjennom denne tøffe tida. Det vil gjere at vi vernar arbeidsplassar, og at vi unngår at lønnsame bedrifter går tapt, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) i ei pressemelding.

Bankane kan bruke garantien til lån på inntil 50 millionar kroner for kvar bedrift. Løpetida må vere på maksimalt 3 år, ifølgje forslaget. Garantiordninga vil berre gjelde nye lån. Til saman blir det sett av 50 milliardar kroner til lånegarantiane.

Ordninga må godkjennast av EFTA-overvakingsorgan ESA, opplyser regjeringa.

Regjeringa foreslår òg å gjenopprette Statens obligasjonsfond for å gi store selskap tilgang til kapital. Det blir sett av 50 milliardar kroner til fondet.

Mandatet for fondet skal utarbeidast neste veke.

– Vi veit at mange bedrifter er i ein krevjande situasjon no, og treng tilgang til pengar for å kome seg gjennom denne tøffe tida. Med desse tiltaka vil det bli enklare for dei å skaffe seg den likviditeten dei treng for å tryggje arbeidsplassane, seier Sanner.

(©NPK)