Professor: Lite for seg å stengje skular for å hindre smittespreiing

innenriks

– Det er ikkje epidemiologane som har funne på å stengje skular, men ulike regjeringar som skal vise handlingskraft, seier professor Agnes Wold i klinisk bakteriologi ved Göteborgs Universitet til Khrono.

Den svenske regjeringa har ikkje teke like drastiske koronagrep som dei fleste andre land, og har førebels ikkje stengt grunnskular og førskular i landet.

Wold åtvarar mot å stengje skular og førskular, fordi foreldra blir hindra frå å jobbe.

– Det viktigaste no er å verne funksjonane til helsevesenet, fordi mange vil bli alvorleg sjuke og få behov for avansert helsehjelp i månadene framover, meiner ho.

Wold understrekar at det farlegaste no vil vere om besteforeldra hjelper barna sine med å passe barnebarn. Dei som er over 70 år skal ikkje treffe andre menneske.

– Stengjer du førskular og skular for små barn, er risikoen stor for at nokre snille besteforeldre hjelper barna sine, då aukar risikoen for å få svært sjuke inn i helsevesenet, seier Wold.

Ho meiner at det ikkje er stor nytte i å stengje skular utan at ein veit at epidemien kjem frå skulane.

– Det er det ikkje noko som tyder på i dette tilfellet, seier Wold.

Torsdag 12. mars vart dei strengaste tiltaka i fredstid i Noreg sette i verk for å bremse epidemien. Alle barnehagar, skular, kyrkjer og andre institusjonar må halde stengt i to veker, i første omgang inntil 26. mars.

