Oslo Børs kraftig opp – Norwegian-aksjen skyt i vêret etter krisepakken

innenriks

Hovudindeksen vippar fredag formiddag rundt 700 poeng, etter at han stengde på 667,32 poeng torsdag ettermiddag. Før børsopning fredag offentleggjorde Noregs Bank at dei kuttar styringsrenta med 0,75 prosentpoeng til 0,25 prosent.

Kort tid etter opning fredag morgon offentleggjorde Oslo Børs at dei hadde innført børspause for flyselskapet Norwegian fordi dei skulle undersøkje omstenda rundt prisinga av aksjen.

Børspausen kom etter at eit fleirtal av partia på Stortinget torsdag kveld gjekk inn for å tilby ein lånepakke til flyselskapa, der Norwegian kan få inntil 3 milliardar kroner dersom dei òg kan skaffe ny eigenkapital og nye lån.

Då handelen med aksjen vart teken opp att klokka 10, fauk kursen opp med rundt 20 prosent.

Samtidig aukar oljeaksjar som Equinor og DNO fredag formiddag etter at oljeprisen no er på veg opp att etter prisfallet tidlegare denne veka. Onsdag og torsdag låg prisen på eit fat nordsjøolje på rundt 25 dollar, medan den fredag formiddagen blir omsett for rundt 30 dollar.