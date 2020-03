Noreg testar malariamedisin mot covid-19

innenriks

Blant sjukehusa som skal gå i gang med testinga, er Oslo universitetssjukehus, melder TV 2. Haukeland universitetssjukehus har tidlegare stadfesta at dei er i gang med testinga av Remdesivir.

Testinga av malariamedisinar mot covid-19 skjer i samarbeid med Verdshelseorganisasjonen (WHO) og er ein del av ein internasjonal studie. Studien skal kartleggje kva medisinar som eventuelt verkar mot viruset.

– Verkar lovande

– Remdesivir er det legemiddelet som verkar mest lovande mot korona så langt, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk til kanalen.

Pasientane som blir behandla med medisinane, må samtykke. Overlege Pål Aukrust ved seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin ved Oslo universitetssjukehus seier at det etisk rett å komme i gang med studien.

– Eg trur folk er interesserte i at det skjer noko. Pasientar er jo oppteke av at det skjer noko på denne fronten. Så førebels har vi rigga studiet. Det blir sagt at vi har ikkje noko å spele på. Det er feil, seier Aukrust til NTB.

– Reduserer komplikasjonar

Studiar viser at medisinen reduserer talet på dagar ein er sjuk, seier anestesioverlege Nina Skei ved Sjukehuset Levanger til NRK.

– Han gjer deg ikkje heilt frisk av covid-19, men han reduserer komplikasjonar av sjukdommen og dessutan tida du er sjuk, seier ho til kanalen.

Sjølv om norske styresmakter skal teste malariamedisin på koronapasientar, blir det tilrådd ikkje å ta i bruk gamle malariatablettar ein har liggjande i medisinskapet heime.

Klinisk farmasøyt Katarina Nezvalova-Henriksen på Oslo universitetssjukehus forsikrar at det er nok medisin til å gjennomføre testinga.

– Vi har sørgd for å ha nok medisin til å byrje. Skulle det bli behov for å skaffe meir, har vi moglegheita til å gjere det, så eg er ikkje bekymra, seier Nezvalova-Henriksen til NTB.