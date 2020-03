innenriks

Fondet, som skal ha fleire givarar, skal setje FN i stand til å hjelpe utviklingslanda med dei langsiktige konsekvensane av koronakrisa, skriv Vårt Land.

– Vi er bekymra for korleis viruset vil ramme utviklingsland som allereie slit med svake helsesystem. Internasjonal solidaritet over landegrensene er viktigare enn nokon gong, seier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).

Gode erfaringar frå eit likande fond under ebolakrisa i 2014 ligg til grunn for at Noreg tek dette initiativet no.

