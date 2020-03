Nav må ikkje lenger stille krav til legeerklæring for å godkjenne sjukmelding

innenriks

Regjeringa kunngjorde regelendringa fredag.

Det tyder at Nav ikkje lenger må krevje ei erklæring frå legen for å akseptere sjukmeldinga. Dette heng saman med dei nye hastetiltaka, der staten betaler for koronarelatert sjukefråvær frå dag fire.

Alle som sit i karantene eller er sjuke utan behov for legehjelp, er oppmoda til å be arbeidsgivar om å akseptere eigenmelding i heile den vanlege arbeidsgivarperioden på 16 dagar, skriv departementet i ei pressemelding.

Ein viktig bodskap til arbeidsgivarar er derfor at kortare arbeidsgivarperiode ikkje innskrenkar dagens tilgang til bruk av eigenmelding.

– I praksis tyder dette at arbeidsgivarar kan godta eigenmelding for heile den noverande arbeidsgivarperioden på 16 dagar i trygg forvissing om at Nav seinare ikkje vil nekte å refundere sjukepengane fordi arbeidstakaren brukte eigenmelding framfor legeerklæring, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ingen skal tape på å bruke eigenmelding, verken arbeidsgivarar eller arbeidstakarar, legg han til.

Tiltaket skal òg lette situasjonen for fastlegar og legevakter, slik at dei kan bruke tida på å hjelpe pasientar som treng helsehjelp.

(©NPK)